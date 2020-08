Conmovida, Ana María Alvarado rompe en llanto por muestras de apoyo de sus compañeros

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Ana María Alvarado reveló más detalles sobre su estado de salud luego de darse a conocer que tiene un tumor cerebral.

Agradecida por las muestras de afecto y cariño que ha recibido tras revelarse su enfermedad, la comunicadora confirmó: “pues sí, tengo un tumor, aquí en la parte de atrás, pero se va a quedar ahí, no me lo van a operar mientras no crezca”.

Asegurando que lleva 15 días sometiéndose a diversos estudios, los cuales concluyeron en que padece ataques de epilepsia, además de que ya se sometió a un tratamiento, Ana María explicó que el tumor es aparte de ese padecimiento y es benigno.

Visiblemente conmovida, la comunicadora expresó: “No va a pasar nada, estoy bien, no voy a morir… enfermedades, no estoy tan sana, pero ya estoy en tratamiento, voy a estar bien”.

Finalmente, apareció a cuadro Talina Fernández, y tras contarle que ella también tiene dos tumores en el cerebro, ambas conductoras rompieron en llanto y se dieron ánimos para luchar contra su enfermedad.