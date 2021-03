Confunden a Brandon Peniche con Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay ocasiones que las personas confunden a un famoso por otro, ya sea por su apariencia o el parecido en la pronunciación de sus nombres.

Pero las cosas se salieron de control cuando los internautas comenzaron a atacar a Brandon Peniche, confundiéndolo por Eleazar Gómez, quien acaba de obtener su libertad condicional luego de golpear y casi estrangular a Stephanie Valenzuela.

Por este motivo, en redes sociales comenzaron a atacar a “Venga la Alegría”, programa donde Brandon funge como conductor, creyendo que éste era Eleazar Gómez y que Tv Azteca protegía a un “agresor de mujeres”.

“No puedo creer que apenas ayer salió de prisión y hoy lo tienen de conductor como si nada”, “Esto es lo más bajo que ha caído Azteca”, “Sale libre tras pagar fianza de $1,800 pesos el actor Eleazar Gómez y se reincorpora al programa matutino Venga La Alegría”, son algunos comentarios que abundaban en las redes sociales.

Por este motivo, “venga la Alegría” retomó una de las publicaciones de un usuario, para aclarar que estaba confundiendo a Brandon Peniche con Eleazar Gómez.

“¡Épale! ¡Te nos estás confundiendo! #FakeNews”, retuiteó “Venga la Alegría”.

Esta no es la primera vez que confunden al conductor con el actor de “Atrévete a Soñar”. En noviembre, Brandon dio una entrevista a “De Primera Mano” donde contó que varias personas comenzaron a atacarlo tras la detención de Eleazar, incluso pidiendo que lo despidieran del programa.

No faltó la gente que me empezó a tirar en redes sociales o me escribían aquí, ‘no te dejes’… Más allá de que me molestara es, pues nada más lean mi nombre, ¿no?”, dijo Brandon Peniche.