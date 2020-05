Confrontan a Erika Buenfil con Maribel Guardia para salvar rating de novela

Erika Buenfil ya no es solamente una talentosa actriz, si no que también es la 'Reina del TikTok' como muchos la apodaron por su gran éxito en la plataforma. Sin embargo, esto habría resultado contraproducente para Televisa.

Según el canal de YouTube Chacaleo, Televisa habría decidido llamar a Maribel Guardia para que se incorpore a la novela Te doy la vida, en la que participa Érika, para que pudiera "salvar" el rating.

El medio mencionó que aunque la actriz goza de gran popularidad en redes sociales, habría perdido terreno en las telenovelas, por lo que la productora Lucero Suárez se habría visto en la necesidad de mandar llamar a la costarricense, quien representaría "una competencia directa para Buenfil".

Su imagen se ha visto algo desgastada en la pantalla chica. (...) Érika Buenfil actualmente participa en la novela 'Te doy la vida', la cual se pensaba que rompería todos los niveles de audiencia. Estrenada a finales de marzo, el rating ha ido a la baja y los millones de seguidores de la actriz no se han hecho presentes en el melodrama", se dijo en el video.

Tras más de seis años alejada de las telenovelas, Maribel recién anunció que tendría una participación especial en el melodrama en el papel de 'Silvia', interés amoroso del actor César Évora.

Aunque aseguró que estaba muy feliz por la invitación de la productora, tras bambalinas lo que más le emociona es poner a Buenfil en su lugar, pues según la costarricense, en 'Te doy la vida' se podrá ver quién de las dos causa más expectativa en la televisión".

Pese a que Maribel se unió a TikTok, no tuvo el mismo éxito que Érika, por lo que querría "darle una lección" para "demostrar que el éxito en redes sociales no tiene nada que ver con la vida real".

La rivalidad entre Maribel Guardia y Érika Buenfil seguirá en ascenso y la arena de lucha serán los foros de Televisa, donde cada una de ellas tratará de dejar en claro quién funciona en la televisión y quién es solo carne de cañón digital".

Usuarios rápidamente reaccionaron, defendiendo a Érika Buenfil, pues aseguran que es una gran actriz con una trayectoria que no puede ser comparada a la de Maribel.

Otros afirmaron que es falso que el rating vaya a la baja, pues el mes pasado habría registrado más de 3 millones de espectadores. Algunos incluso manifestaron que no es que a la audiencia no le guste quién actúa, si no que simplemente "no les gusta la historia de las novelas".

Aunque en 2012 sí se supo de unos supuestos roces entre Érika y Maribel al "pelear" por un rol en la telenovela Amores Verdaderos (el cual se lo quedó Buenfil), su presunta rivalidad no ha sido comprobada, incluso, han sido vistas juntas en el programa Hoy.

Cabe declarar que todo permanece en calidad de rumor, ya que ni Érika, Maribel o alguien de la producción de Te doy la vida ha declarado al respecto.