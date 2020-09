Confirman serie de “Daryl” y “Carol”, de "The Walking Dead"

ESTADOS UNIDOS.- AMC ha dado luz verde a una nueva serie spin off de "The Walking Dead", centrada en los populares personajes “Daryl Dixon”, de Norman Reedus y “Carol Peletier” de Melissa McBride, para debutar en 2023.



Según informó Entertainment Weekly, este nuevo show, que parte de la historia apocalíptica dirigida por Scott M. Gimple, contará con la actual showrunner de "The Walking Dead", Angela Kang, y tendrá de vuelta a los mismos actores que han encarnado a los personajes a lo largo de 10 temporadas.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la sinopsis, o en qué punto de la historia se situará la serie, pues “The Walking Dead” está fichado para terminar con su temporada 11 en 2022. Tampoco se dio información sobre la fecha de estreno o el nuevo elenco que formaría parte de este show.

"The Walking Dead" se estrenó en 2010 y cuenta la historia de un grupo de personas en Atlanta, Georgia que intenta sobrevivir en un mundo post apocalíptico infestado de zombies.



Y eso no es todo, pues Gimple también desarrollará otra nueva serie titulada “Tales of the Walking Dead”, que se describe como "una antología episódica con episodios individuales o arcos de episodios centrados en personajes nuevos o existentes, historias de fondo u otras experiencias independientes".



Eso significa que los personajes que perecieron a lo largo del programa podrían volver a la vida y ser vistos en algún momento de la serie, sin afectar su continuidad (ya sea en alguna misión individual o antes de unirse al grupo de sobrevivientes).



La última temporada de “The Walking Dead” contará con 24 episodios, incluido el final de la temporada 10 del 4 de octubre retrasado por la pandemia del Covid-19.