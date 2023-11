Confirman live action de The Legend of Zelda

Tijuana BC.- Los fanáticos de la saga de videojuegos de Zelda han fantaseado durante años con la llegada de una película sobre el héroe del tiempo.

Aunque ese sueño solamente se ha quedado en rumores y noticias en la internet dejando esa posibilidad como una realidad lejana.

Aunque esta vez todo apunta a que dicho proyecto se concretará, ya que ha trascendido que la siguiente jugada de Nintendo sería un live action sobre The legend of Zelda.

Hasta ahora se sabe que Shigeru Miyamoto está involucrado como productor y que Avi Arad tendrá el rol de productor.

Por otro lado, señalaron que el proyecto estaría cofinanciado por Sony Pictures y Nintendo, y la dirección estaría a cargo de Wes Ball, conocido por su trabajo en la trilogía de Maze Runner.

'He estado trabajando en la película live action de The Legend of Zelda durante muchos años con Avi Arad-san, quien ha producido muchas películas de gran éxito. Le pedí a Avi-san que produjera esta película conmigo y ahora hemos comenzado oficialmente el desarrollo de la película con la propia Nintendo muy involucrada en la producción. Llevará tiempo hasta su finalización, pero espero que estén deseando verlo”