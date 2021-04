Confirman al primer participante de la nueva temporada de “Exatlón México”

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans de “Exatlón México” no tendrán que esperar tanto para la nueva temporada. A pesar de que apenas esta semana terminó la más reciente edición, ahora Tv Azteca está preparándose para el regreso del reality show en junio.

Y para que la espera no sea tan larga, acaban de confirmar quién será el primer participante en unirse a la nueva temporada de “Exatlón México 2021”.

Antonio Rosique, mejor conocido como “la máxima autoridad”, se encargó de dar la noticia, al revelar que regresará como conductor de la emisión.

Pero eso no es todo, pues uno de los participantes más queridos del programa confirmó que estará de vuelta para el próximo programa.

Se trata de David Juárez “La Bestia”, ex integrante del equipo de Héroes que tuvo que salir de esta temporada reciente por una lesión.

“Ya saben que extraño Exatlón, quiero estar ahí y quiero ganar. Esta tiene que ser mi oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Ya no me tengo que preocupar por problemas de salud. La historia de ‘La Bestia’ no ha terminado”, declaró en el programa ‘Venga la Alegría’, de TvAzteca.

“La Bestia” formó parte de la cuarta temporada, colocándose como uno de los favoritos para ganar. Sin embargo, el 23 de noviembre sufrió un grave accidente en una mano por el que tuvo que ser operado de emergencia. La rehabilitación para recuperar la movilidad de su dedo lo obligó a abandonar la competencia.

“¿Por qué rayos no estoy en Exatón? Se los voy a aclarar aquí. No voy a regresar a Exatlón, por temas de salud. Fue una decisión muy difícil, pero siempre creo que las decisiones que se toman con base en la salud, son decisiones muy sabias. ¿Qué dicen, tengo razón o no?", dijo a sus fans en aquel entonces.

Algunos nombres que también se barajean para volver a “Exatlón” son Dan Noyola y Zudikey Rodríguez; ésta última tuvo que dejar la competencia a pocos capítulos de la final debido a que su abuelo murió de Covid-19.