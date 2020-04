Confirman a Timothée Chalamet y Armie Hammer en secuela de “Call me by your name”

Call Me By Your Name no solo tendrá una secuela, sino que encima volverá a contar con los actores que interpretaron a Elio y Oliver en la película de 2017: Timothée Chalamet y Armie Hammer.

"Por supuesto, fue un placer trabajar con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel y los otros actores. Todos estarán en la nueva película", admitió el cineasta Luca Guadagnino en una entrevista con el diario italiano La Repubblica.

La secuela probablemente seguirá los acontecimientos que escribió el autor estadounidense André Aciman en la segunda parte de su novela, "Find Me [en español, Encuéntrame]", que tiene lugar 10 años después de la original —y luego se dilata a lo largo de otra década.

La primera entrega seguía la historia de Elio Perlman, un joven de 17 años que vive en Italia junto a sus padres en Italia y conoce a Oliver, un estudiante de posgrado que empieza a trabajar para su padre.

A lo largo del verano, Elio y Oliver desarrollan una relación romántica hasta que Oliver tiene que volver a Estados Unidos.

En 2018, la película de Guadangino logró cuatro nominaciones el Oscar, incluidas las de Mejor Película y Mejor Actor Protagonista (Chalamet). El guionista James Ivory se llevó una estatuilla por la adaptación de la novela original.

Ivory tiene 91 años. En 2018, dijo que no quería estar involucrado en la secuela:

No estaré y no querría estar involucrado. No puedo imaginar tener que hacer que Timothée Chalamet aparente 45 años. Quiero decir, sería horroroso y muy falso".

Ivory también admitió haber hablado con Aciman, quien supuestamente se rió ante la posibilidad de que se rodara una segunda parte.

Pero vistas las palabras de Guadangnino, parece que la película se rodará tarde o temprano, aunque la crisis global ha provocado que Find Me enfrente los mismos problemas que otras tantas producciones a lo largo del mundo.

Guadagnino añadió en su entrevista: "Hice un viaje a Estados Unidos para verme con un guionista al que quiero mucho, y cuyo nombre no quiero decir, para hablar sobre la segunda parte. Desafortunadamente, tuvimos que ponerla en pausa".