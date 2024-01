¡Confirman a Alfredo Adame para la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos'!

MÉXICO.- La emocionante espera está a punto de concluir, ya que la cuarta temporada de La Casa de los Famosos se acerca rápidamente, con el esperado estreno programado para el próximo martes 23 de enero. Este reality show, conocido por ser uno de los más vistos en la televisión, promete nuevamente atrapar a la audiencia con sus intrigas y dinámicas únicas.

La Jefa, líder en este programa de cámara oculta, ha revelado gradualmente los nombres de los primeros participantes confirmados que llenarán esta edición de diversión y polémica. Entre los destacados, se encuentra una figura pública que ha generado considerable controversia: Alfredo Adame.

Alfredo Adame, reconocido actor que ha estado en el centro de atención debido a diversas disputas, tanto físicas como verbales, se suma al elenco de celebridades que compartirán el desafío de convivir sin contacto con el mundo exterior. Su naturaleza polémica ha generado grandes expectativas entre los seguidores de La Casa de los Famosos, quienes esperan momentos explosivos con esta personalidad arrolladora.

Cabe destacar que Adame reveló en una entrevista con Franco Escamilla en agosto de 2023 que estuvo a punto de participar en la edición de Televisa del programa. Sin embargo, debido a conflictos con Apio Quijano y Sofía Rivera Torres, quienes según él le impidieron la entrada, no pudo formar parte de esa temporada.

«Por ejemplo, esta tontita de Sofía Rivera Torres, la esposa del guango este, de Videgaray, y bueno me estuvieron tirando mala onda, insultándome y ofendiéndome, y ya sabía la chava que le iba a ir como en feria; y estaba Apio Quijano que de zángano y haragán no lo bajé, y este... Y estaban otros que ni me conocían, y entonces dijeron que si yo iba, que ellos no iban, me enteré después, pero pues le dio frío», dijo Adame.