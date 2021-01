Confirman Natti Natasha y Raphy Pina su romance con un beso

Ciudad de México.- Natti Natasha y su mánager Raphy Pina finalmente confirmaron su relación sentimental después de varios meses de especulaciones sobre su cercana relación.

Tras lanzar el video del tema “Inédito”, que marca el debut del cantante español Fran Rozzano, nuevo talento firmado por Pina Récords, los rumores de romance cobraron más fuerza, por lo que Natti y Raphy decidieron corroborar la feliz noticia con sus seguidores.

“Estamos very, very hapy (muy, muy felices), íbamos a hacer el live (en vivo), pero estábamos igualitos que ustedes viendo los comentarios, viendo el video como 20 veces, yo no lo podía creer que, por fin, ya todo mundo lo sabe”, dijo la cantante de música urbana durante un enlace en Instagram.

Momentos después apareció la feliz pareja mirando a la cámara y luego de darse un beso en la boca, Pina comentó: “ya está… nos amamos”.

En las imágenes del videoclip se observa a Natti recibiendo un abrazo de Pina quien se acerca para tocar un piano, momento en que la cantante lo mira amorosamente. A pesar de que no se ve la cara del productor musical, sus tatuajes lo delataron, haciendo que los internautas prácticamente confirmaran la noticia horas antes de este anuncio.

