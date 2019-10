Confirma hijastra de José José distanciamiento con Sarita Sosa

Monique Salazar, hijastra de José José, rompió el silencio luego de que una publicación diera a conocer como ella se fue introduciendo en la vida del “Príncipe de la canción” a tal punto de manejar todo su dinero y dejarlo en la ruina.

De acuerdo a la publicación, una persona cercana a la familia del cantante contó: “se le ocurrió poner un negocio de bienes raíces, según para redituar el dinero de José y lo convenció de invertir, y fue cuando comenzó el negocio para Monique; pues él confió plenamente en su hijastra y le dio acceso a su fortuna, y Monique empezó a comprar y vender, a veces sin el permiso del cantante (…) Monique le robó gran cantidad de su fortuna”.

Por tal motivo, se dice que, desde hace varios años, Monique ya no tuvo contacto con el intérprete ni con su madre Sara Salazar, además que Sarita Sosa comenzó a interesarse en el dinero que ganaba su famoso padre.

Al cuestionarle si ella y Sarita tuvieron problemas por una transferencia de la cuenta de José José a sus cuentas personales, Monique respondió: “Eso es una mentira, pero no quiero hacer comentarios de nada, no quiero estar involucrada en todo este circo”.

Sobre si mantiene una buena relación con su media hermana, Monique Salazar subrayó: “Ella está peleada con todo el mundo; sí, es verdad que yo no hablo con ella”.

Finalmente, y luego de corroborar que ya no tenía contacto con José José, Monique desmintió que hasta la fecha no tenga relación con su madre. “Mira, yo me acabo de operar de la espalda y ella me vino a visitar, pero ya no quiero hablar”, remató.