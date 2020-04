Confirma esposa de Mark Tacher separación y cancelación de boda religiosa

A pesar de que Mark Tacher y Cynthia Alesco parecían estar muy enamorados, hoy es la actriz quien confirma que ya iniciaron el proceso de divorcio por el civil y además cancelaron su boda religiosa.

A través de su cuenta de Instagram, Alesco decidió responder a varias preguntas de sus seguidores, entre la que se encontraba si seguía en pie su boda (por la iglesia), a lo que la también modelo respondió:

“Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”.

Posteriormente, Cynthia decidió dejar en claro que esta separación era definitiva, pues cuando uno de sus seguidores le pidió matrimonio, contestó: “Nomás espera a que finalice mi divorcio”.

De esta manera, la actriz de la serie Operación Pacífico confirmó los rumores de separación entre la ahora ex pareja, aunque prefirió guardase los motivos de su ruptura amorosa con el hermano del conductor Alan Tacher. Por su parte, Mark sigue sin brindar alguna declaración al respecto.