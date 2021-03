Confirma Tefi Valenzuela que abogados de Eleazar 'N' le ofrecieron 50 mil pesos por quitar su denuncia

Ciudad de México.- Tefi Valenzuela desmintió que haya llegado a un acuerdo económico con los abogados de Eleazar “N” para que en breve el actor y cantante pueda salir de prisión luego de que lo denunciara ante las autoridades por agresión.

“El procedimiento abreviado lo que hace el inculpado es decir ‘sí, reconozco los hechos, básicamente no voy a negar que hice esto, pero denme mi sentencia ya’ y lo que le beneficia es de que él puede pues tener la mínima pena”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al ser cuestionada sobre si los abogados de Eleazar le han ofrecido dinero para acabar con este problema legal, Valenzuela explicó: “van hacer una reparación del daño, que es esto en realidad lo psicológico, que va a presentar la psicóloga; es decir, cuántas terapias tengo que hacer y esas cosas y eso no lo decido yo ni es que me van a dar un monto, porque sí se me se me ofreció y me dijeron ‘¿cuánto quieres?’ y yo dije ‘no’, todo va por la ley. Me ofrecían como 50 mil pesos, una cosa así”.

Al respecto de la posibilidad de que su ex pareja salga pronto de la cárcel, la peruana comentó: “No creo que haya la posibilidad de que saliera, lo que hay la posibilidad es que en 15 días le den su sentencia y continúe con su sentencia y si acaso que se acabe lo más rápido posible”.

Posteriormente, la cantante y modelo se sinceró y confesó lo que sintió cuando vio a Eleazar. “Ya no sentí ningún sentimiento de cólera ni nada, yo creo que de mi corazón yo lo voy a perdonar porque creo que eso no me hace bien a mí misma, estoy bastante tranquila, estoy bastante bien, estoy volviendo a rehacer mi vida, mis proyectos y lo mejor es perdonar, perdonar de esa manera, pero no de la ley porque creo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos”.

Por último, ante los rumores que aseguran que Eleazar está deprimido y podría suicidarse, Tefi manifestó: “Yo la verdad prefiero ya no comentar mucho de ese tema, entre más rápido pase esta página mejor. Yo no le deseo ningún mal, por más mal que él haya actuado espero que en un momento encuentre paz, encuentre una terapia que la haga ser una mejor persona y que no vuelva a golpear a ninguna mujer”.