Confirma Roberto Palazuelos que Andrés García lo incluyó en su testamento

Ciudad de México.-Luego de que Andrés García confesara que gran parte de su herencia es para Roberto Palazuelos debido a la lejana relación que mantiene con sus hijos y porque es él quien lo ha procurado en los últimos años, además de ser su abogado, ahora es el llamado “Diamante Negro” quien da su versión de esta declaración.

Durante la entrevista que concedió al programa “De primera mano”, Palazuelos confesó: “claro que lo sé, nunca lo he querido decir, para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero, lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés, que sus hijos y él me contestó que yo sí lo cuidaba y ellos no’”.

Sin embargo, el actor y empresario aseguró que no recibirá ni un solo peso, pues planea venderlo todo para que García pueda seguir viviendo cómodamente.

“No va a haber herencia, porque vamos a vender todas las propiedades, mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble, ahorita ya se vendió una y se está pagando, estamos tratando de vender el rancho, ya tenemos unos clientes, yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya se va a morir, pero ese gran viejo va a durar mucho tiempo más”, detalló.

De la misma manera, el mexicano confesó que por esta situación ha recibido algunos reclamos por parte de la familia del dominicano.

“Me reclamaron, me habló hasta la ex esposa, me habló todo mundo. Les dije que no sabía, hasta que llegó y me dio el testamento, además les comenté, que todos estaban en el testamento, pero solamente con un 10%, yo recibo el groso de toda la herencia, pero no quiero recibir nada de Andrés, lo que quiero es cuidarlo hasta sus últimos días e ir vendiendo todas sus propiedades”, destacó.

Finalmente, Roberto Palazuelos aseguró que no está interesado en los bienes o dinero que le pueda dejar Andrés García por una sencilla razón.

“Está mal que lo diga, pero yo ya soy muy rico, no me interesa quedarme con nada. Lo que me interesa, es ver a mi amigo, que es como un padre para mí, verlo bien. Tengo tierras de muy alta plusvalía, tengo muchísimos terrenos, muchísimos hoteles en Tulum, que es lo más caro que hay en México y le doy gracias a Dios, no me interesa tener más, tampoco quiero quitarle nada a sus hijos, porque son gente a la que yo quiero mucho y de las que he cuidado toda mi vida”, concluyó.