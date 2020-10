Confirma Ninel Conde compromiso matrimonial con Larry Ramos

Ciudad de México.- Ninel Conde regresó a México como una mujer comprometida, y luego de algunas especulaciones sobre su vida amorosa, la cantante confirmó que en breve contraerá nupcias con Larry Ramos.

Aunque ha recibido diversas críticas por su nueva relación sentimental, la intérprete contó a la revista People en Español algunos detalles del momento en que Ramos le pidió que fuera su esposa.

“Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche… Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y [Larry] sacó el anillo de su saco”, detalló.

Tras asegurar que su respuesta fue un rotundo sí, el llamado ‘Bombón asesino’ agregó: “jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”.

De esta forma, la actriz, que se enamoró del empresario hace 8 meses durante una cena en Miami, ahora es una mujer que en breve volverá a casarse, pese a los señalamientos que tiene Ramos en su contra, a quien se le acusa de no pagar la manutención de un hijo en México y tener varios pleitos legales abiertos.