Confirma Mainca Manzanero contagio de Covid-19 entre los hijos del cantautor

MÉRIDA, YUCATÁN.- A pocas horas de fallecido el compositor e intérprete yucateco Armando Manzanero, las críticas no se hicieron esperar, pues uno de los últimos eventos en los que se le vio rodeado por su familia fue en la celebración de su cumpleaños.

Fue el pasado 7 de diciembre cuando el cantautor celebró su cumpleaños en Oaxaca, pero a juzgar por las imágenes, sin sana distancia y sin uso de cubrebocas, esto por que el cantautor ya estaba harto de la pandemia y decidió disfrutar de su festejo relajadamente.

A solo unas horas de la muerte del compositor yucateco, Armando Manzanero, se han desatado en su contra una gran cantidad de severas críticas que lo señalan por haber sido irresponsable al hacer una fiesta de cumpleaños pese a la pandemia de covid-19.

El hecho de haber celebrado por lo alto, pero prescindir del uso de cubrebocas y protección en contra de covid-19, pudo ser el motivo de infección del yucateco, pero no solo de él, sino también de varios de sus invitados, entre ellos su familia.

Así se confirmó resultado positivo después de fiesta familiar

Es ahora su hija Mainca Manzanero quien reveló que no solo su padre se contagió de Covid-19, también otros integrantes de la familia resultaron positivos al contagioso virus que han puesto en jaque al mundo y colocan en crisis sanitaria a diversos países.

"La verdad es que los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo… habíamos venido de un viaje familiar que fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca, al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa. No pensábamos realmente que fuera el coronavirus, cuerpo cortado, malestar, pero nada más", confesó a Ventaneando.