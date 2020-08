Confirma Frida Sofía que hará documental sobre su vida

Ciudad de México.- Frida Sofía confirmó a través de Instagram Stories sus intenciones de lanzar un proyecto en el que hablará de su vida, luego de diversas especulaciones al respecto.

“Quiero contar mi historia, para que me entiendan y lo estoy haciendo porque ya me siento mejor, gracias a Dios he podido superar esa etapa tan fea pero valiosa en el sentido que me enseñó a sobrevivir y también me enseñó que a veces la gente no tiene madre”, expresó la hija de Alejandra Guzmán.

Sin embargo, más allá de una nueva guerra de declaraciones contra su famosa madre, la joven señaló que su intención es ayudar a los que pasan por la misma situación.

“Creo en el poder de la sanación, en el poder que viene de aquí adentro y es mi historia, te guste o no y no va a ser para ofender a nadie, simplemente la voy a contar caiga quien caiga”, subrayó.

De la misma manera, y fiel a su estilo, Frida aclaró si decidió contar su vida por dinero. “Ya empezaron a decir que es porque necesito dinero, pero es la misma gente que me dicen ponte a trabajar y bueno ahora voy a trabajar en este proyecto y ahí vienen otra vez a fregar”.

Finalmente, la también cantante puntualizó: “Es mi historia, la voy a redactar yo solita, me vale no tener un equipo perfecto quiero que vean la verdad así de simple”.