Confirma Colate que celebrará el Día del Padre con su hijo Andrea Nicolás

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, reveló que pese a la batalla legal que ha emprendido en contra de Paulina Rubio por el hijo que procrearon el común, esto no le impedirá celebrar el Día del Padre junto al menor.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el español dio a conocer con gran felicidad esta noticia. “Evidentemente, el Día del Padre lo celebro con mi hijo, yo creo que he sido un buen padre y lo voy a seguir siendo, y voy a respetar en la medida de lo posible a la madre, como siempre he hecho, pero cuando la seguridad de mi hijo está en juego, ahí cambian las cosas”.

Posteriormente, Colate contó que a pesar de que trata no enterar al niño sobre los problemas con su famosa madre, él ya se da cuenta de las cosas. “Como todos los niños, se dan cuenta de todo; además, nuestro hijo está ya cerca de cumplir 10 años; entonces ya no es un bebé… no solo se da cuenta, sino que razona y saca sus propias conclusiones”.

Finalmente, Vallejo-Nágera negó tener algún tipo de acuerdo con Gerardo Bazúa, padre del segundo hijo de “La Chica Dorada”, luego de informarse que se unirían legalmente contra la cantante para pelear por los derechos de sus retoños.

“El señor Bazúa y yo tenemos un hijo, cada uno con la misma mujer, lo cual en cierta manera nos une… no somos amigos, no somos socios, no nos hemos unido en esto para nada, nunca hemos hecho nada en conjunto ni de nada… pero evidentemente si yo puedo ayudar al hermanito de mi hijo a que cumpla su derecho de ver a su padre, pues ¡por supuesto que le voy a ayudar!, a mi no me parece bien que ese niño no pueda ver a su padre, en cierta manera estoy a su disposición siempre que sea para ayudar al niño”, sentenció.