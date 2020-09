Confirma Christian Nodal boda con Belinda para el 2021

Ciudad de México.-Belinda y Christian Nodal siguen acaparando las miradas de sus seguidores por sus constantes pruebas de amor y aunque para muchos era muy rápido para hablar de la boda, tal parece que para el cantautor mexicano es todo lo contrario.

Durante la entrevista que brindó para La Saga con Adela Micha, el intérprete de “No te contaron mal” habló sobre los tatuajes que se hizo junto a Belinda y reveló sus intenciones de contraer nupcias con ella.

Al ser cuestionado sobre si no lamentaría un día haberse tatuado los ojos de Belinda, Nodal explicó: “Espero no equivocarme, y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida y a mi no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo y no porque los tenga yo, los tengo aquí (en el pecho)… siento bonito de verme al espejo y ver esos ojitos, o sea, nunca me voy a arrepentir de eso, igual cuando ella se tatuó significó mucho para mí porque tú sabes que ella no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho sentí bonito”.

Finalmente, y luego de que Belinda se escuchara de fondo saludando a la periodista, Christian confesó: “me voy a casar con ella… yo creo que para el otro año ya… este año el anillo y para el otro ya nos casamos”.

Tras esta declaración, se espera que en breve la cantante y actriz luzca un gran anillo en su mano, además de confirmar la fecha de la esperada boda.

Video a partir del minuto 28:00