Confirma Alicia Machado que su nombre aparecerá en 'Luis Miguel, la serie'

Ciudad de México.- Alicia Machado confirmó que llegó a un acuerdo con para que su nombre aparezca en la bioserie de Luis Miguel, además de revelar que ella lanzará un libro biográfico donde hablará de su relación con “El Sol”.

Durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz fue cuestionada por su cercanía con el abogado Guillermo Pous y la posibilidad de que esto estuviera relacionado con la serie del intérprete de “Cuando calienta el sol”.

“Lo que pasa es que yo por eso conocí al licenciado… creo que sí aparezco como la Miss Universo que andaba por ahí con él (Luis Miguel)”, respondió Alicia a la pregunta de la prensa.

Previo a esta declaración, la ex reina de belleza también reveló que en breve lanzará un libro en el que contará toda su vida, incluyendo su romance con el cantante. “Él es alguien muy especial, siempre lo va a hacer, y en mi libro hay un capítulo dedicado completo para él”.

Finalmente, Machado desestimó tener algún problema legal por hablar de su relación con Luis Miguel. “Lo que pasa es que yo no tengo más lindo qué decir, que las bonitas anécdotas que compartí en su momento y nada más, o sea no hay nada negativo que yo pueda decir porque no lo hubo”.