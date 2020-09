Confiesa Cristian Castro que no puede enamorarse 

“Ojalá y pudiera enamorar, si pudiera enamorar a alguien yo creo que no me hubiera divorciado tres veces”, dijo Cristian Castro en entrevista vía Zoom.

El cantante quien se encuentra de promoción por su próximo concierto virtual el 19 de septiembre a través de Eticket Live, también habló de la muerte de su padre Manuel “El Loco” Valdez y de las cosas que lo harán recordar.

“Tuve miedo de adolescente de que no estuvo ahí, si me quería o si quería que viniera a este mundo, no sabía bien qué posición yo tomar de parte de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí, se que en busco de chico y de joven y tuve miedo, se que tenía ganas de ser mi papá”, destacó.

Agregó que siempre se refugio en su mamá (abuela) Socorro y en Veronica Castro, temeroso, pero ya al crecer tuvo la necesidad de que su testimonio fuera válido.

“De ver en sus ojos que había pasado y que me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente e hicimos una amistad de papá e hijo”, puntualizó.

Entre risas dijo que ya estaba de Dios que naciera al ser el hijo 12 de “El loco” Valdez.

“Es una persona que vivió a plenitud y que me encanta como vivió con excesos de amor, de todo”, recalcó, “me encanta como habla mi mamá de él y el ambiente artístico, yo no estaba planeado ni para el primero, ni para el segundo, sino hasta el doceavo hijo, o sea que de suerte estoy aquí y agradezco su locura y su desestres de tener hijos”.

Adelantó que grabará un disco religioso, retomará el camino de sus primeros cuatro álbumes donde surgió “No podrás” y lanzará el sencillo “Yo te amo Dios.

El concierto se grabará desde Burbank, California bajo la producción de Gustavo Farías, quien trabajará al lado de Juan Gabriel.