Confiesa Silvia Pinal que le disgusta cumplir años

Silvia Pinal se econtró a las afueras de su casa a los periodistas antes de iniciar el festejo por su cumpleaños número 92, y que estuvo acompañada de sus hijos y algunos amigos del medio artístico.

La presentadora se mostró feliz y contenta tras escuchar a la prensa cantándole las mañanitas; sin embargo, ante las preguntas sobre su nuevo año de vida, doña Silvia confesó: “pues un año más, no me gusta nada, pero, en fin, todo pasa, hasta la ciruela pasa”.

Posteriormente, Alejandra Guzmán fue cuestionada por lo que siente al ver a su madre festejando este día tan especial, a lo que con una gran sonrisa contestó:

Orgullosa, bendecida, porque ella está pues plena, y la veo con ganas de vivir, llena de éxito, llena de homenajes que se los merece y me da mucho orgullo ser su hija. […] Celebrar otro cumpleaños es una bendición”.

No obstante, la matriarca de la Dinastía Pinal externó su descontento cuando la rockera le dijo que cumplía otro año de vida “A mí no me gusta que me digas un año más, no, yo quiero un año menos, para que nadie se meta conmigo”.

Una obra musical

Mientras los reporteros preguntaban qué es lo que le hace falta a la primera actriz, Silvia manifestó: “No, un galán no, una obra, un musical, eso sí”.

Y al hablar del tema de galanes, Alejandra añadió entre risas: “Claro (que tiene pretendientes), lo que pasa es que no hay uno que le llegue a la altura, bueno, uno sí… yo no voy a ser la chismosa, pero es muy famoso”.

Finalmente, Luis Enrique Guzmán externó su beneplácito por estar junto a su madre en este día tan especial. “Una bendición estar con ella disfrutando cada año, estos son los momentos que realmente disfrutamos”.