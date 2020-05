Confiesa Sharon Fonseca que su embarazo no fue planificado

A pocas semanas de dar a conocer su embarazo, Sharon Fonseca, novia de Gianluca Vacchi, reveló en entrevista para el programa Al Rojo Vivo que su embarazo con el empresario no fue planificado.

Sin embargo, la joven de 25 años aseguró que tanto ella como el multimillonario de 52 se encuentran más que felices con la llegada de su primer hijo.

“No fue un embarazo planificado, entonces no sabíamos exactamente (cuando lo procreamos), pero superbién recibido, ¡estamos tan felices!, y fue justamente antes de la cuarentena, entonces estuvimos en el momento de compartir cada síntoma, cada cosa, que yo siento que él siente que está embarazado también”, dijo Fonseca.

A su vez, el empresario declaró que hasta este momento no ha padecido los famosos antojos del embarazo, aunque no dudó en ocultar su felicidad con esta noticia y comentó: “yo estoy tan embarazado que en un rato me va a crecer la barriga”.

Por otra parte, Sharon reveló en entrevista para la revista ¡Hola!, que a tres meses de embarazo y luego de haberse realizado la primera ecografía todo parece indicar que el bebé que espera para finales de octubre o inicios de noviembre “es un niño… aunque a Gian le gustaría una niña”.

De esta forma, tanto Sharon con Gianluca siguen gritando a los cuatro vientos la felicidad que les embarga con esta noticia, a pesar de la controversia que ha provocado su embarazo en redes sociales, sobre todo por la diferencia de edades entre ambos.