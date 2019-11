Confiesa Mariana Seoane que congeló sus óvulos

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que le dio otra oportunidad al amor con Gibrán Jiménez, Mariana Seoane confirmó que terminó su relación, y aunque no quiso dar detalles de lo que ocasionó la ruptura, la cantante está contenta.



Siempre hace falta (algo en el amor), pero ya no estoy con él y no voy a decir más. No pasa nada, simplemente no quiero dar declaraciones, estoy muy bien".



La intérprete compartió que congeló sus óvulos para poder ser madre, aunque considera que eso no pasará en un futuro cercano, ya que entre sus planes están otras prioridades que desea alcanzar antes de formar una familia.



"Tengo mis óvulos congelados, pero ahorita no me interesa. Lo que no entiendo es por qué piensan que necesito tener hijos para ser suficientemente feliz", comentó.

La estrella de "El Chema" y "El recluso" considera que "en lo personal solamente quiero seguir creciendo, tener salud, seguir trabajando mucho, ser feliz como lo soy hasta el día de hoy".



Antes de su primera ruptura, Mariana y Gibrán estuvieron juntos por tres años. La pareja estuvo separada por cuatro meses antes de retomar su noviazgo en agosto de este año. "Cuando existe la posibilidad de un reencuentro es porque no hubo un daño".