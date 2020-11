Confiesa Luz Elena González su experiencia con Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- La tapatía Luz Elena González platico al presentador del programa matutino Michelle Rubalcava cómo fue su experiencia al ser una de las finalistas del certamen Nuestra Belleza en el estado de Jalisco, cuando tuvo la oportunidad de cambiar de residencia a la Ciudad de México, para poder disfrutar de las becas que patrocinaba el concurso de belleza. Para ello debió vivir en una de las residencias de Lupita Jones.

"Ya no tuve la oportunidad de trabajar con ella por que tuvimos una fuerte diferencia", platica Luz Elena González sobre su relación laboral con Lupita Jones a sus inicios, donde tenia que vivir al principio de su reinado, después de ganar el tercer lugar en el certamen nacional.

"Me vine a la Ciudad de México y me dio hospedaje en un departamento donde recibían a las chicas que habían ganado los primeros lugares de las ganadoras de Nuestra Belleza y la beca para estudiar en el CEA, yo me podía quedar ahí solo dos meses", platica González.

Las reglas eran muy claras, las participantes ganadoras tenían que vivir en un depa con la entonces cuñada de Lupita Jones, la cual siempre tenía cerrado con llave su habitación, entonces sus padres solo les podían llamar muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche, además las chicas no podía tomar nada del refrigerador que no compraran personalmente, ni agua. Luz Elena González comentó que durante este tiempo ella durmió en una colchoneta.





Con tantas restricciones la tapatía no resistió mucho tiempo albergada en la residencia de Jones, con el tiempo hizo amigos en el CEA y encontró a un joven que hizo su novio, mismo que le daría la mano en esta difícil situación.

La ex reina de belleza, comenta que después de una semana de estar fuera de su residencia le daba mucha tristeza regresar al hospedaje de Jones, donde no encontraba nada que la hiciera sentir en hogar. Con lo que Lupita no estuvo de acuerdo y le advirtió que le diría a sus padres que se había ido a vivir con su novio, a lo que González le trato de explicar sus motivos.

"No es un lugar donde yo me sienta bien. Hay demasiadas restricciones y no hay nada para mí. Yo me voy a otro lugar donde yo tenía todo, que era la casa de los papás del novio que tenía en ese tiempo y ahí desayunaba, comía y cenaba, me hacían sentir en casa", narró sentir González.

"Yo prefería estar en otro lugar donde me sentía contenta, me sentía acogida, me protegían, se preocupaban por mi, la verdad les agradezco mucho", explicó Luz Elena durante la entrevista y agregó, "Cuando ella se entera que no estoy durmiendo en el departamento me dijo que iba a hablar con mis papás y ellos iban a pensar otra cosa que no era. Le pedí que no lo hiciera, que yo hablaría con ellos y me salí de ahí".

En aquel entonces Luz Elena González compartió departamento con otros estudiantes de actuación como Agustín Arana y la modelo Elsa Benítez. Compartió piso con ellos durante un lapso de un año.

Cuando sucede todo esto Lupita cancela los tratos con Luz Elena González y le dice que ya no puede seguir participando en los concursos internacionales, para los que se había mudado a la capital del país para su preparación. La coordinadora del certamen envío a otra chica a ese concurso.

"Es importante que lo hablemos. En algún momento de mi vida pensé esto va a rematar en algún momento. Yo fui la primer Nuestra Belleza en 1994 y ella nunca me volvió a hablar, había eventos de la franquicia y nunca fui invitada", expresó la ex reina de belleza.