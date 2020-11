Confiesa Eduardo Yáñez que pensó en quitarse la vida durante la pandemia

Ciudad de México.-Eduardo Yáñez reveló que los últimos meses no han sido nada buenos para él, pues el deceso de su madre, sus problemas de salud y la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 lo llevaron a caer en profunda depresión.

El actor reveló que luego de las críticas que recibió por verse hinchado y descubrir que esta situación surgió por seguir un tratamiento con cortisona, decidió dejarla sin imaginar lo que esto le produciría.

“Yo no sabía que me estaba pasando y al dejarla pues dejé mi cuerpo cero de cortisona, el cuerpo la necesita y caí en depresión, esa cuarentena fue muy especial”. contó en entrevista para el programa Hoy.

Posteriormente, el artista confesó que llegó a pensar en quitarse la vida en varias ocasiones. “No es la primera vez que paso por una depresión así, ya en otras ocasiones me ha sucedido, quieres que pare, no es una cuestión de tristeza, la gente tiene que comprender que es una depresión hormonal, neurológica”.

Sin embargo, Eduardo Yáñez aseguró que solo un motivo fue el que lo detuvo de atentar en contra de su vida.

“Mi madre ya no está, ya tengo familia que me venga a llorar, la verdad, así que es lo que menos me importa, pero mi trabajo, mi carrera, mi ilusión, mi pasión, yo tengo muchos sueños todavía, yo más bien prefiero pelear, aunque duela, que acabar con eso, prefiero pelear”, remató.