Conductores de “Hoy” serán parte del Elite Way School de “Rebelde”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras anunciarse que Televisa prepara un especial de la telenovela “Rebelde”, aparentemente la empresa le dará bastante difusión y las conductoras de “Hoy” le harán un homenaje al melodrama juvenil que se estrenó en octubre de 2004.

Fue Alex Kaffie quien reveló que Andrea Legarreta y Galilea Montijo le harían un pequeño homenaje a la exitosa telenovela que duró casi dos años al aire y se disfrazarían de dos de las protagonistas del grupo musical RBD.

Para apoyar la promoción de la transmisión del concierto de RBD, «Ser o Parecer», las conductoras de 'Hoy' van a disfrazarse de Maite Perroni y Anahí. Sí, en los próximos días en el matutino de Las Estrellas, Andrea Legarreta y Galilea Montijo aparecerán con el mismo uniforme que vestían las colegialas Mía Colucci y Lupita”, escribió.

El comentarista de espectáculos agregó que también Raúl Araiza portaría el atuendo de los alumnos del Elite Way School y, aunque no lo mencionó, es probable que los demás conductores también, para no desencajar con sus compañeros.



¿Cuándo será el especial de “Rebelde”?

El primero en revelar que Televisa estaba haciendo tratos con Anahí para transmitir el concierto por el canal Las Estrellas fue Alex Kaffie, pero posteriormente Juan José Origel, en su columna “Vida y Milagros” dio más detalles sobre lo que sería el programa especial.

Según “Pepillo”, la televisora de San Ángel realizará un programa especialmente dedicado a la telenovela juvenil de más éxito que la empresa ha tenido y al grupo musical que se derivó del mencionado melodrama.

El especial llevaría entrevistas con algunos de los actores que participaron en la telenovela, incluyendo con los principales e integrantes de RBD; además, se transmitiría parte del concierto “Ser o Parecer” que el grupo ofreció a sus fans, vía streaming, como parte de su reencuentro.

El concierto se realizó el 26 de diciembre de 2020 y se dice que recaudaron una cantidad millonaria, a pesar de que Dulce María y Alfonso Herrera no formaron parte del reencuentro, por cuestiones laborales y personales.

Según Origel, el programa especial se transmitiría el próximo 28 de marzo, a las 19:00 horas, por Las Estrellas.