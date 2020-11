Conductores de 'Hoy' inician el programa desconsolados tras muerte de Magda Rodríguez

Ciudad de México.-Este lunes 2 de noviembre el programa Hoy comenzó de una forma muy diferente, y tras recordar como iniciaba Magda Rodríguez cada una de las emisiones del matutino, a cuadro aparecieron Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Marisol González, Jorge Van Rankin, Pedro Prieto, Martha Figueroa y Arturo Carmona visiblemente consternados por el fallecimiento de la productora.

“Enviamos con todo nuestro amor nuestras oraciones a nuestra querida Andy Escalona, a su hermana Andrea Rodríguez, y por supuesto a toda su familia, todo nuestro amor, nosotros también somos parte de su familia”, dijo Legarreta con la voz entrecortada.

Posteriormente, los conductores hicieron un ritual para despedir a la productora, y mientras iban colocando una vela en el altar de muertos del programa donde ya se encontraba una foto de Magda, cada uno de ellos dedicó unas emotivas palabras para recordar a Rodríguez.

“En mi caso sería a las juntas a las 8:30 de la mañana, eran un show, porque es un personajazo de verdad, llena de alegría y de humor negro y sarcasmo, eso es para mí”, dijo Raúl Araiza.

Por su parte Andrea Legarreta, totalmente desconsolada, expresó: “Magda querida, este programa que era tu gran sueño, va para ti, una mujer ejemplar, madre, hermana, hija, amiga, jefa, compañera, y hoy, este programa y los que sigan van para ti corazón, gracias por todo, gracias por tus risas, gracias por ser siempre positiva, aún en medio a veces de ataques, o de cosas negativas, tú siempre sacabas la casta, te admiro, te respeto y se siente muy vacío este foro sin ti”.

Tras pasar los demás conductores, por último se enlazó al programa Galilea Montijo, y aun incrédula con lo que estaba pasando, comentó: “Que día tan difícil para todos nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara el día de hoy, y efectivamente me hubiera encantado estar en el foro con todos ustedes, parte del protocolo es, cuando estuviste cerca de alguien con Covid (Ariel Miramontes), hay que esperarnos o días, aparte el protocolo del foro, de la empresa, como persona, y con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos, sigo sorprendida con la noticia, hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que mucho de ustedes, y rapidísimo, no tengo palabras… no tengo palabras muchachos, y les mando muchos besos y aquí estoy con ustedes”.