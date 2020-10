Conductoras de 'Hoy' arremeten contra Julián Gil por broma de anillo de compromiso a Valeria Marín

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Gil se volvió blanco de críticas luego de publicar un video en el que todo indicaba que le entregaría el anillo de compromiso a su novia Valeria Marín.

Tras publicar las imágenes en las que aparece con la rodilla derecha en el suelo y diciéndole cosas románticas a su novia para después confesar que solo lo hacía porque ya está completamente recuperado de su operación, las conductoras del matutino Hoy no dudaron en arremeter en contra del actor.

Andrea Legarreta dijo: “yo ya estaba llorando… a mí me hace eso y yo le doy un patín (patada) en la geta (cara)”, A su vez Galilea Montijo agregó: “Perdóname, eso no se hace, a menos que lo tenga debajo de la manga… pero ella si se ve bien emocionada… A mí me hacen esa broma… es que si yo fuera la mamá de esa niña le hablo a Julián y le digo ‘a ver mi hijito de la chin&%$ a mi hija no me la dejas así’”.

Además de estas famosas, muchas seguidoras del ex de Marjorie de Sousa arremetieron en su contra asegurando que ese tipo de bromas no se le hacen a una mujer enamorada.

Cabe señalar que hasta este momento ni Julián Gil ni Valeria Marín se han pronunciado al respecto.