Conductor fitness dice que Bárbara de Regil “Es más fake que fit”

A propósito de su más reciente publicación, ‘Sistema Di Marco’, el conductor fitness, Diego Di Marco, platicó en TVyNovelas sobre su gusto por el ejercicio, y confesó si sus glúteos son naturales o si tiene algún complejo en su cuerpo.

El polémico conductor le recomendó a su colega Bárbara de Regil que se prepare más para poder dar consejos de fitness a sus seguidores.

Di Marco comentó que Bárbara le está echando ganas y es líder, por lo que muchas mujeres la ven como un ejemplo a seguir pero considera que no tiene los conocimientos suficientes para dar consejos en redes sociales.

“Si me preguntas si es fit o fake, yo la siento fake porque creo que ella no sabe de lo que está hablando en muchos casos, no tiene los conocimientos; si hablara con ella de frente le diría: ‘¿Sabes qué, barbie?, ¡capacítate nada más, capacítate más sobre lo que dices!’… hay millones de niñas que la siguen, entonces debe tener poquito más de capacitación para saber de lo que está hablando”, declaró.

Con información de TVyNovelas.