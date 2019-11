Conductor desmiente a Lucero y afirma que sí existe el catálogo de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunas semanas atrás trascendió la noticia, e incluso imágenes, de que Lucero aparecía en un supuesto catálogo de Televisa, el cual se utilizaría para ofrecer a actrices a empresarios.

Por su parte, Lucero había permanecido en silencio hasta ahora que fue cuestionada al respecto durante la presentación de su nuevo trabajo en Ciudad de México.

"En cuanto al catálogo de Televisa nunca he sabido de nadie que lo tuviese. Qué coraje que estén hablando de una tontería tan grande. Nunca me he dedicado a las drogas, ni a la prostitución, ni al alcohol. Nunca me ha gustado hacer algo que me pueda avergonzar", explicó.

Esta noticia fue retomada por el programa ‘‘De primera mano’’ donde el conductor Michelle Rubalcava, desmintió a la actriz y aseguró que dicho catálogo sí existe.

‘‘Mich dice que tiene un amigo que lo vio ¿no?’’, señala Gustavo Adolfo Infante.

‘‘Que lo vio y que incluso que sí… mi amigo que pertenece al mundo del deporte aquí en México, le mandaron el catálogo para que escogiera a una actriz’’, aseguró.

Cabe señalar que la televisora nunca ha hablado respecto a tales rumores.