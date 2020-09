Conductor de 'Survivor México', Arturo Islas, da positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Arturo Islas, mejor conocido actualmente por su conducción en 'Survivor México', ha recurrido a las redes sociales para dar a conocer que ha dado positivo en la prueba de Covid-19.

‘’Después de presentar síntomas, fiebre, escalofríos, dolores en la espalda, ojos y articulaciones muy fuertes, ayer me entregaron mis resultados y soy positivo a COVID-19, llevo ya 7 días encerrado, no se confíen, no relajen las medidas, vienen meses fríos cuídense mucho’’, escribió el famoso en Twitter.

Por otro lado, en Instagram, el presentador señaló que presentó diversos síntomas de la enfermedad, como dolor de cabeza, pérdida del gusto y hasta molestias en los ojos, por lo que decidió realizarse la prueba.

Fue el pasado domingo cuando recibió los resultados, los cuales no revelaron buenas noticias. Además señaló que adquirió el virus en territorio mexicano, pues durante su permanencia en la isla de grabación de Survivor México, no tuvo ningún padecimiento.

Cabe señalar que tomó las medidas necesarias para proteger a su familia, quienes permanecen lejos de él, por lo que se encuentra en total aislamiento en su departamento, sin embargo se realizarán los exámenes correspondientes para descartar sospechas.