Conductor de “Hoy” sale del programa por presentar Covid-19, luego de la trágica muerte de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Una víctima más del terrible coronavirus fue el conductor Enrique “El Capi” Albores, quien está encargado de la sección de el clima en el programa “Hoy” y que en días pasados se ausentó de la emisión luego de que su hija falleciera trágicamente, a los 21 años de edad.

A través de sus redes sociales, el querido conductor informó que se había realizado la prueba del SARS-COV-2 y había resultado positivo, aunque era asintomático y se encontraba bien.

Soy asintomático, ni temperatura, oxigenación extraordinaria, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no hay diarrea, de hecho me iba a ir a jugar golf hoy”, dijo.