Conductor culpa a Raquel Bigorra de destruirle la vida

Las declaraciones en contra de Raquel Bigorra continúan, y luego de que Daniel Bisogno asegurara que fue traicionado por la que fuera su amiga de años, Alfonso de Anda, ex conductor del programa ‘Venga la Alegría’, confirmó esta versión, declarando que su ex compañera de trabajo intentó destruirle la vida.

Durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol, De Anda aseguró: “Bigorra trató de destruir mi vida personal y profesional (…) creo que la vida le está enseñando que no hizo las cosas bien, ¿las hizo mal conmigo?, definitivamente”.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre lo que siente por ella, el conductor explicó: “Le deseo todo el éxito y espero que ella sepa reconocer cuáles son los errores que ella ha cometido a lo largo de su camino y eso la ayude a encontrar la felicidad”.

No obstante, Poncho manifestó que durante los primeros tres meses no tuvo ningún problema con Bigorra, sin embargo, como ella siempre arma sus planes, las cosas cambiaron para él.

Yo no entré en el juego que ella suele jugar, dentro de sus agendas que ella va manejando en su vida personal, crea sus estrategias y yo no entré en las estrategias que ella tenía, y a los tres meses que yo llegué a Venga la Alegría ella subió con Roberto Romagnoli y le pidió mi cabeza, que me sacaran del programa, que me mandaran (al programa) Al Extremo, Roberto me lo dijo y evidentemente no me sacaron del programa, pero esa es una historia dentro de muchas que sucedieron”, contó.