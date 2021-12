Coñac con miel: Vicente Fernández y el secreto de su voz, revelado por su ex nuera

CIUDAD DE MÉXICO.- Coñac con miel, el secreto de la voz de Vicente Fernández ha sido revelado por su ex nuera, Mara Patricia Castañeda, periodista de Televisa especializada en espectáculos, luego de la muerte del charro de Huentitán.

Es sabido que al ofrecer conciertos, ciertos cantantes evitan alimentos como la leche, ya que puede producir flemas, sin embargo, de acuerdo a lo revelado por la reportera Mara Patricia Castañeda, quien estuvo casada con Vicente Fernández Jr., "Chente", leyenda de la música ranchera, prefería "abrir su garganta" con una mezcla de coñac y miel para conservar su voz.

Además tenía cuidados durante sus giras como tan pronto llegaba a un aeropuerto se dirirgía a su hotel, visitaba escenarios en los que se presentaría para conocerlo, pero en el día de su presentación no salía para nada del hotel, incluso le llevaban sus alimentos o lo que se necesitara hasta su habitación.

"Mientras no dejen de aplaudir, Chente no deja de cantar", es una frase que se volvió popular por lo habitual que era en Vicente Fernández el alargar sus conciertos, pues se quedaba más de lo programado para complacer a su público.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, "Chente" contó que sus presentaciones se extendían por hasta 3 horas en promedio, siendo una de 4 horas y media la más larga que recuerda.

Esa vez menciona que mencionó que si la gente no dejaba de aplaudir, él seguiría cantando. Esto pasó un 15 de septiembre, cuando se presentó en la Arena Vicente Fernández, ubicada al lado de su rancho "Los Tres Potrillos".

De igual manera, Vicente Fernández mencionó que el no gustaba de llegar con "copas encima" o entrado en bebidas alcohólicas al momento de cantar en el escenario, sino que prefería tomar en durante de su presentación, sobre todo porque el público lo invitaba.

No me subo con copas a cantar, me bajó con ellas", recordó en la entrevista.