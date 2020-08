Con sus famosas frases, Niurka lanza su línea de cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka, se une a la larga lista de famosos que se dedican a la venta de diversos productos para superar la crisis económica.

La vedette aprovechó la emergencia que se vive por la pandemia del covid-19 para lanzar su línea de cubrebocas con sus frases más famosas.

'NIURKA X HAPPY' es la línea de cubrebocas integrada por seis diferentes diseños, son lavables y elaborados con materiales de alta calidad.

Con bombo y platillo a través de un video en su cuenta de Instagram, Niurka promocionó sus novedosos productos.

Tú no eres vedette, Te quisiste lucir, I'm sorry for everybody, Chocaste con el muro de Berlín, Te vi... pero te ignoré y ¿Bailas?, son algunas de las frases más polémicas que quedaron plasmadas en los cubrebocas de Niurka.