Con reunión virtual, Jodie Foster y Anthony Hopkins celebran 30 años de “El Silencio de los Inocentes”

CIUDAD DE MÉXICO.- Los protagonistas de la exitosa película de 1991, “El Silencio de los Inocentes”, celebraron los 30 años de haberse estrenado y realizaron una reunión virtual para la revista Variety y que fue retomada por Quién.

El actor británico Anthony Hopkins y la estrella estadounidense Jodie Foster, compartieron sus recuerdos con su público y platicaron algunas anécdotas sobre lo que vivieron en aquellos momentos cuando no maginaban el alcance que tendría la historia del doctor “Hannibal Lecter” y la agente del FBI, “Clarice Starling”.

“Esa película fue una aventura que nos cambió la vida a los dos”, aseguró Jodie Foster, mientras que su compañero de reparto estivo de acuerdo con ella, quien recordó otras situaciones que le parecían irreales, pero sucedieron en aquel entonces.

¿Sabes lo que siempre recuerdo de eso? Hacemos la escena en la celda y luego vamos a almorzar en ese gran almacén, y yo pensé: ‘¡Qué extraordinario! Estamos todos sentados aquí y nos habíamos estado mordiendo el uno al otro y haciendo la vida un infierno, y aquí estamos almorzando’”, dijo.

Hopkins agregó que era muy divertido levantarse por la mañana, se dirigían a un lugar, se ponían la ropa de otra persona y decían los diálogos que no tenían nada que ver con sus vida en la realidad.

“Y piensas: ‘¿De qué se trata todo esto en la Tierra?’. Y ese es el maravilloso y mágico juego de todo”, expresó.



El personaje de Clarice Starling

Jodie Foster comentó que cuando aceptó el personaje de la agente Starling su madre la cuestionó del por qué había aceptado un personaje tan callado, pero después entendió la fuerza que Clarice tenía de sí misma y lo que podría lograr con su temple.

“Mi mamá me dijo: ‘¿Por qué quieres interpretar a este personaje que es un poco tranquilo y tímido?’ Era casi una vergüenza que Clarice no fuera más grande, más fuerte, tratando de superar el fracaso del cuerpo en el que nació. Entendí que esa era su fuerza. De alguna manera, ella era como las víctimas: Otra chica en otra ciudad. El hecho de que pudiera relacionarse con esas víctimas la convirtió en la heroína”, explicó.

Mientras tanto, su compañero aplaudió la interpretación de su compañera, quien realizó a una agente de estatura media que, además de tratar con un asesino serial, luchaba contra el machismo que se vivía en ese entonces en el FBI.



Doctor Hannibal Lecter

Hopkins aseguró que el personaje del doctor Hannibal Lecter es sin duda el más importante en su carrera de 60 años que tiene como actor y por el que más será recordado, y aún tenía presente el día en que recibió por primera vez en sus manos el guión, del cual no dudó en aceptar.

“Recuerdo que estaba en Londres en 1989, haciendo una obra de teatro llamada M. Butterfly. Mi agente me envió un guión y me dijo: ‘¿Por qué no lees esto? Se llama 'El silencio de los inocentes’. Dije: ‘¿Es un cuento para niños?’. Era una calurosa tarde de verano, llegó el guión y comencé a leerlo. Después de 10 páginas, llamé a mi agente y le pregunté: ‘¿Es esta una oferta real? Quiero saber. Este es el mejor personaje que he leído’”.

El actor comentó que cuando acabó de leer el guión, se reunió con el director del filme, Jontha Demme y durante una cena aceptó, sin dudar, su oferta, y dijo que fue un gusto haber trabajado con él.

“El Silencio de los Inocentes” ganó cinco Premios Óscar: Mejor Película, Mejor Actor (Hopkins), Mejor Actriz (Foster), Mejor Director y Mejor Guión.