¿Con quiénes colaborará Jungkook en su debut como solista? Ed Sheeran, Shawn Mendes y otros más

HERMOSILLO, Sonora.- Se han anunciado las canciones que formarán parte del primer álbum en solitario de Jungkook, el miembro de la famosa banda surcoreana BTS. Este álbum, titulado 'Golden', constará de 11 canciones, destacando entre ellas seis colaboraciones notables, aquí te explicaremos con quien está colaborando Jungkook y así entender que sonido podemos esperar para el álbum, además de el presentado en los singles como '3D' y 'Seven'.

En primer lugar, nos encontramos con la canción ‘3D’, en la que colabora con Jack Harlow, el rapero estadounidense ampliamente reconocido por temas como 'What's Poppin' y su colaboración con Lil Nas X en ‘Industry Baby’.

Luego, Jungkook se une a Major Lazer, el trío de DJs que incluye a Diplo y es conocido por éxitos como ‘Lean On’. Su colaboración da lugar a la canción ‘Closer to You’. Asimismo, se une a otro destacado DJ, DJ Snake, en la canción 'Please Don't Change', este último conocido por su icónica canción ‘Turn Down for What'.

En la cuarta canción, ‘Seven’, Jungkook colaboró con Latto en lo que fue un single del álbum que resultó en un número uno en el Billboard tras su lanzamiento. La canción se destacó al convertirse en la segunda canción digital más vendida y la cuarta más transmitida en la semana de su lanzamiento. Además, marcó la primera vez que Jungkook alcanzó el número uno y se ubicó en el top 10 del Hot 100. La canción contará con dos versiones: la explícita y la limpia.

"Yes or Not", la quinta canción, cuenta con Ed Sheeran, el conocido cantautor británico, acreditado como uno de los escritores. También hay una sorpresa adicional en los créditos de escritura de las canciones, ya que en "Hate You" se acredita a Shawn Mendes, el famoso cantante canadiense.

Este álbum de Jungkook, que se estrenará el 3 de noviembre de este año, no solo destaca por el talento innato del artista surcoreano, sino también por las colaboraciones excepcionales que lo acompañan. Los fanáticos han esperado con entusiasmo este lanzamiento durante mucho tiempo, y se espera que Jungkook realice promociones públicas que incluyan apariciones y actuaciones especiales.

Los seguidores saben que el título 'Golden' del álbum proviene de "golden maknae" o "maknae dorado", como a veces se refieren a Jungkook, lo que significa el "miembro más joven" de BTS. Esto agrega un toque especial a la anticipación de este lanzamiento.