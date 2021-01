Con música y a distancia ayudan a sus músicos

Algo que han querido hacer artistas como Mayte Lascuráin de Pandora y Jesús Navarro de Reik desde que comenzó la pandemia del Covid-19, es ayudar a sus trabajadores que están tras bambalinas.

Desde finales de marzo de 2020, técnicos, músicos y staff se quedaron sin trabajo con la suspensión de eventos masivos como conciertos, y hoy, nueve meses después, su futuro sigue incierto por el semáforo de riesgo del virus.

"Es imposible pretender ayudar a todos porque estamos en las mismas condiciones, exactamente igual; Pandora no hemos trabajado absolutamente nada en prácticamente un año pero me ha tocado que me ha hablado alguien con urgencia y claro que lo he podido ayudar pero no puedo a todos, ojalá se pudiera", comenta Mayte en entrevista.

Los famosos señalan al mundo del entretenimiento como uno de los más sacrificados en 2020 y lo sigue siendo en lo que va de 2021. Por ello decidieron ver por su gente a través de un concierto virtual cuyo dinero recaudado se destinará a ellos.

"Es lo menos que podemos hacer. La vida de gira es muy peculiar y las personas con las que trabajas se vuelven como familia. La mayoría de la gente no sabe esto pero, con excepción de los que estamos al frente, todas las personas que están detrás de nosotros no tienen sueldos si no que trabajan por show", explica Jesús.

"Los primeros meses cada artista podíamos ayudar de alguna forma pero después de cierto tiempo hay limitantes para todos, entonces de ahí nace esta inquietud de compartir un poco de música en este formato nuevo al que nos hemos tenido que acostumbrar todos".

Con el nombre de Change our game: actúa, ayuda y vuelve a empezar, Pandora y Reik se unirán a otros exponentes en español: Sin Bandera, Camila, Carlos Rivera y Matisse para este sábado a las 20:00 horas llevar música a sus fans a través de la plataforma Cinépolis Klic.

"También es para ofrecerle algo al público, entretener, distraerlo y aprovechar y echarle la mano a la gente que es tan importante para nosotros y para el espectáculo que la gente ve", explica Navarro.

La presentación de cada artista se grabó previamente; en el caso de Pandora únicamente con Mayte e Isabel Lascuráin pues en ese momento Fernanda tenía Covid-19, por lo que su participación se añadió en estudio. Aunque están aprendiendo a hacer transmisiones online, los músicos confiesan que lo que más extrañan sin conciertos es al público, los gritos de la gente y la conexión con ella.

"Echo de menos el calor, el amor y el cariño del público, pero al mal tiempo buena cara; si esto es lo que hay, hay que hacerlo con mucho amor e ilusión de que pueda ser un arranque para otros compañeros para decir que sí se puede porque representa a mucha gente muy buena de corazón: el ingeniero, el productor, el señor de luces y cámaras... Toda esta gente colaboró con el mejor sentido", señala Lascuráin.

El número de familias que se beneficiarán del concierto depende del equipo con el que trabaja cada grupo. De acuerdo con Mayte, en lo que se refiere a Pandora son 23 personas mientras que para Reik rondaban los 25.

Además, los artistas se muestran positivos a pesar de lo incierto de la industria.

"Supongo que no hay nada qué hacer más que mantener la calma, ser pacientes y agradecer la comida y techo que tenemos todos los días porque muchas personas no lo tienen y en la manera de lo posible seguir trabajando, ser productivos y creativos haciendo música", dice Jesús.