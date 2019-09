Con 'discretos' disfraces captan a Peña Nieto y a Tania Ruiz en NY

NUEVA YORK.- Un par de fotografías han estado circulando la mañana de este miércoles donde se observa al ex presidente Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz portando unos "discretos" disfraces en Nueva York.

La famosa pareja intentó pasar “desapercibida” en el restaurante japonés Blue Ribbon Sushi Bar & Grill, donde los precios oscilan desde los diez hasta los 28 dólares por un rollo de sushi.

Las fotos, que fueron tomadas por una mujer y compartidas por el conductor Nacho Lozano, muestran a Peña Nieto con el cabello largo y una gorra de béisbol, mientras la modelo porta una pañoleta en la cabeza.

“Los descubren cenando en NYC. Adivinen quiénes son”, escribió el conductor en Twitter .

El ex mandatario y su novia no habían sido vistos en público desde mediados de agosto, cuando los captaron de vacaciones en Bruselas. En ese momento, no parecía importarles que los reconocieran y que les tomaran fotografías.

Tras estas nuevas imágenes, las bromas de parte de los usuarios no faltaron.

Con información de Revista Clase y Sin Embargo