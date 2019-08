Con acción desenfrenada, "Angel Has Fallen" lidera la taquilla en EU

Los Ángeles.- En su semana de estreno Gerard Butler y Morgan Freeman lograron con su frenética cinta "Angel Has Fallen" arrebatarle el primer lugar de la taquilla estadounidense a la comedia infantil "Good Boys", que no logró mantenerse sino una semana en el liderato.



La última entrega de la franquicia de acción "Fallen", dirigida por Ric Roman Waugh, logró recaudar 21,38 millones de dólares, según datos del portal especializado Box Office Mojo.



Con estos números queda por sentado que el público aceptó que Freeman y Butler repitieran actuación en la nueva entrega, aunque esta vez sus papeles son algo diferentes, pues Freeman es ahora el presidente de Estados Unidos, que sufre un atentado, mientras el personaje de Butler, Mike Banning, es un agente del gobierno que cae en una trampa y debe huir hasta demostrar su inocencia.



El filme de acción logró desplazar al segundo lugar a "Good Boys".



La aventura que viven tres niños tras destrozar el dron del padre de uno de ellos alcanzó a recaudar 11,63 millones de dólares y alcanzar un acumulado nacional que casi llega a los 42 millones.



"Good Boys" también se exhibe en 22 mercados internacionales, en los que recaudó aproximadamente 3,5 millones de dólares y llegó a un global de 49 millones.



En un sorprendente tercer lugar se ubicó Overcomer, la cinta que relata la vida de un entrenador de baloncesto en una escuela secundaria, que se ofrece como voluntario para entrenar en carreras de larga distancia a un adolescente con problemas.



Dirigida y protagonizada por Alex Kendrick, Overcomer alcanzó a recolectar 8.146.533 millones de dólares en 1.723 cines.



Este es el tercer estreno más grande en Estados Unidos para una propuesta basada en la fe. En 2015 Kendrick, y su hermano, Stephen Kendrick, ya habían logrado reunir 67 millones de dólares con War Room.



De la saga "Fast & Furious", el "spin-off" (película derivada) "Hobbs & Shaw", que lideró la taquilla en su dos primeras semanas, bajó al cuarto lugar, apenas llegando a los ocho millones de dólares, para lograr un acumulado nacional que sobrepasa los 147,62 millones de dólares, cifra que no alcanza los 200 millones de dólares que costó su producción.