"Proteína de 1600 pesos de Bárbara de Regil, no sirve”: Especialista

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil está promocionando su nueva proteína “Loving It”, la cual está a la venta a través de Amazon.

Según la información compartida, este producto, que cuesta 1600 pesos, contiene potasio, hierro, fósforo, calcio, magnesio, vitaminas A, D, E y B; antioxidantes y 25 gramos de proteína que funcionaría bastante bien junto a un estricto régimen de ejercicio.

Y para dar más credibilidad, la actriz de “Rosario Tijeras” se avala con la opinión de la doctora Marimar Guerra, especialista en medicina Genómica, y a Alejandra Toledo, nutrióloga especialista en salud digestiva.

}Sin embargo, hay alguien que trata de advertir al público de no comprar este producto. Se trata de Aries Terrón, nutriólogo deportivo y entrenador fitness, que lanzó un video en redes sociales dando su opinión sobre “Loving It”.

Voy a ser muy directo, este video es una verborrea de dos seudoexpertas, es un comercial muy largo sin fundamento. En realidad nunca ha mostrado los análisis”, dijo el experto.

Además, desmintió que el producto contara con un aval de COFEPRIS, y que la información nutrimental de la etiqueta no es correcta.

“Los dos principales problemas es que es una proteína demasiado cara; número dosis, las dosis de sus ingredientes no vienen en dosis efectivas, son ingredientes pensados para generar publicidad engañosa. No gastes ese dinero en algo que no vale la pena”, opinó.