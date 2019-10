Comparten candente foto Miley Cyrus y Cody Simpson

Miley Cyrus y Cody Simpson siguen acaparando las miradas de sus seguidores a dos semanas de haber confirmado su romance con una imagen en la que aparecen besándose.

Sin embargo, en esta ocasión la pareja ha dejado atónito a más de uno, luego de publicar una fotografía en la que Miley aparece tocándole una parte íntima al cantante.

En la foto, Cody aparece frente al espejo con el celular en la mano, mientras Cyrus aprovecha esta concentración del intérprete para meter traviesamente la mano en su entrepierna.

Cabe destacar que la selfie forma parte de una galería que Simpson colocó en su cuenta de Instagram con la palabra “papillon”, que en español significa mariposa.

Publicación a la que la ex de Liam Hemsworth contestó con una especie de código, utilizando puntos después de cada palabra: “Necesito. Oxígeno. No puedo. Respirar. Yo. Me quedo. Siempre. Barco”.