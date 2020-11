Comparte Ricky Martin el gran amor que siente por su esposo

Tijuana, BC.- “Me despierto con esos ojos todos lo días”, fue el halago que Ricky Martín tuvo para su esposo Jwan Yosef.

El cantante se mostró muy amoroso en su cuenta de Instagram al compartir el cariño hacia su esposo desde hace tres años.

Cada vez es mucho más expresivo para él, y lo hace justo en la red social donde empezó el coqueteo, a raíz de su pasión mutua por el arte.

Ahora con dos hijos en común Lucía y Renn, más Valentino y Mateo, la relación sigue fortaleciéndose a pesar de que se ha rumorado que Martín tendría algo que ver con Maluma y otro galán argentino.

El intérprete de “María” ha compartido en varias ocasiones su emoción de cómo fue el acercamiento con su pareja.

“Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui Londres a conocerlo y asunto acabado... Se me cortó la respiración cuando lo vi... seis meses acumulándose y fue muy romántico”, dijo hace tres años para una entrevista radiofónica.

Jwan Yosef es de origen sueco sirio, tiene 36 años de edad.