Comparte Nodal su felicidad

Celebrando tener un amor que lo apoya y lo comprende, el cantante sonorense Christian Nodal dijo sin mencionar el nombre de la afortunada estar pleno.



“Estoy súper contento en una relación que me comprende y que me apoya en todos los aspectos, me siento lleno en mi vida”, destacó.



Pero además de eso, Nodal agradece también contar con el apoyo de sus fanáticas, quienes viajan siguiendo sus presentaciones.



“Es bonito porque los fans viajan a los lugares cercanos donde tengo show”, consideró. “A mí también me tocó chingarme el lomo para llegar a donde estoy, y también tenía mis ídolos donde ahorraba por meses para ir a los conciertos y ese sacrificio es de agradecerse”, recalcó.



El joven de 20 años, quien nació en la “Perla del Desierto”, como le llama a Caborca, su tierra, se presentó dentro de La Feria del Condado de San Diego, el pasado domingo.



Por segundo año consecutivo el intérprete arribó al escenario principal para ofrecer una tarde llena de sentimiento, de sonrisas y grandes interpretaciones.



Acompañado de su mariacheño logró convocar a más de 10 mil personas en el recinto tras hora y media de show, donde se le vio muy sonriente.



También previo a su presentación comentó que con todo y la fama de lo que goza, sigue tratando de conservar la sencillez que lo ha caracterizado.



“Disfruto mucho los shows, disfruto mucho estar trabajando en el estudio y los fans, pero al final del día la vida sigue”, destacó.



Sencillo, brindando solo con agua, pues en Estados Unidos no tiene la mayoría de edad, el cantante dijo haberse esperado un año aproximadamente para su nuevo disco.

“Yo quería sacar como muy completo, algo que estuviera para mi gusto lleno de canciones dolidas, románticas y alegres y darme a conocer un poco más como compositor y llegué a este resultado que tengo”, puntualizó.



Por ello el título del álbum “Lo mejor de mí”, porque siente estar en una mejor madurez y etapa de su vida, donde también incluyó su participación con el colombiano Sebastián Yatra.



Entre sus canciones, no pudo faltar “Adiós amor”, “Te fallé” y “Probablemente” de Marco Antonio Solís “El Buki”, Sergio Vega y Vicente Fernández.