Comparte Michelle Renaud imágenes del reencuentro entre su hijo Marcelo y su ex Danilo Carrera

Ciudad de México.-Michelle Renaud impactó a sus seguidores al compartir un pequeño clip del sorpresivo reencuentro entre su hijo Marcelo y su ex pareja Danilo Carrera.

A tres meses de que la pareja conmocionara a sus seguidores con la noticia de su ruptura amorosa, Danilo y Michelle volvieron a reunirse este domingo en México con motivo de la transmisión del último capítulo de la telenovela Quererlo todo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Horas antes de que los actores se reunieran con los demás compañeros del melodrama que encabezaron, Renaud colocó las imágenes de la emotiva reacción que tuvo su pequeño al ver a Danilo con el siguiente mensaje: “Nada más amoroso que los niños”.

Las imágenes provocaron un sinfín de reacciones entre sus fanáticos, y mientras algunos se mostraron un poco molestos debido a que los artistas ya no son pareja y aseguran que Marcelo ya no debería ver a Danilo, la mayoría de los mensajes no dudaron en felicitar a la ex pareja por mantener una excelente relación tras su truene sentimental.

Aquí algunos de los mensajes:

“¡Qué bonito! Se nota que Marcelo extrañaba mucho a Danilo”.

“La mejor representación de amor de un niño para la persona con la que ha compartido momentos felices sin ser su papá”

“Como lo quiere Marcelo!! �� Ojalá Danilo recapacite, no va a encontrar tanto amor en otro lado tan fácilmente. Bendiciones y luz a todos! ����”.

“Volvieron? No pierdo la esperanza que vuelvan��������❤️”.

Video: