Comparte Alejandro Sanz sus experiencias durante la cuarentena

Tijuana, BC.-“La prudencia es la madre del éxito” consideró Alejandro Sanz, que solo ella es quien hará salir bien librado a todos del confinamiento por el Covid-19.

En un live que tuvo este mediodía con sus seguidores en Instagram, el cantante español compartió nuevas experiencias en este tiempo de cuarentena que hace en su país.

“Me he dado cuenta que no me importaban tantas cosas materiales como pensaba, como a todos, la familia es lo más importante, aunque tengo hijos repartidos que me dan la vida”, sostuvo.

Destacó que ha pasado por varias etapas, la primera el shock de parar en seco, luego el mundo de memes que se volvió como una coraza y finalmente abrazarse de la música.

“Fue una etapa de introspección, de encontrarme con mis amigos de aquí, de estar y verles con más tiempo”, puntualizó el intérprete de “Amiga mía”.

Sanz, quien se califica de tímido para entablar conversaciones en la red, se enlazó al azar con varios de sus fanáticos en este reencuentro a distancia, alegrándoles a muchos el día.

Se mostró contento porque al fin ya recibió sus guitarras, pues las había dejado en Miami, Florida y ahora montará en su casa en España un estudio improvisado donde cantará esas canciones que ha generado en confinamiento.

“Montaré un pequeño estudio, un templo para empezar a grabar y terminar de componer”, indicó.

Compartió que, como muchos, padece insomnio, tiene el horario volteado, necesita ir a un peluquero con urgencia, se ha vuelto a poner tenis, pues solo tenía pantuflas.