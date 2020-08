Comparan a Sara Corrales con Anahí tras estrenar nuevo look

CIUDAD DE MÉXICO.- Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía donde muestra su radical cambio de look, pues ahora luce un cabello más oscuro y un corte en el que destaca su capul.

Sin embargo, la colombiana jamás imaginó que este cambio de imagen, el cual realizó para darle vida a un personaje dentro de la telenovela “Quererlo todo”, le trajera comparaciones con Anahí.

“He leído eso, cambio de look, yo quería que fuera algo diferente (en este melodrama) y la verdad creo que lo logramos… ¡por Dios!, o sea, no hay comparación ¡Dios mío!, maravillosa, ella es una mujer divina, así que... ¡qué bonito que me comparen con ella!”, explicó.

Sin engancharse en lo que pudo haber sido el comienzo de una nueva rivalidad, Sara prefirió tomar este tipo de comentarios como halagos y no dudó en destacar la belleza de la ex RBD.