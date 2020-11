Comparan a Daniel Bisogno con Walter Mercado por brillante chamarra

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel Bisogno es odiado por muchísima gente, pero también es muy querido por su público fiel a Ventanenado.

El amigo de Pati Chapoy es muy rudo en sus comentarios, que alguna vez hasta lo han llamado clasista, racista y misógino, sobre todo por los dichos contra Yalitza Aparicio, la influyente actriz mexicana nominada al Oscar por su trabajo en Roma.

Ahora Bisogno se volvió el objetivo de sus detractores en Instagram al vestir una colorida chamarra azul.

Y es que fue comparado con el querido astrólogo Walter Mercado por su atuendo.

"No es hate.. pero a primera vista pensé que era Walter Mercado y más por la pose", le dijo Vane en la fotografía que el mismo condictor publico en su red social.

Por su parte, Cheftino le escribió: "Hola Walter mercado!!! Me encanto tu documental en Netflix con mucho mucho amor".

Entretanto, Liz le comentó: "Pensé que era la única , pero ya vi que no... pensé que era Walter Mercado!".

Bisogno ha estado en los últimos días en la polémica con Yalitza a quien la llamó mala conductora tras su participación en los Latin Grammy.

“Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor”, le mandó decir a Aparicio.