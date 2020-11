¿Cómo reaccionó Angélica Rivera ante el Covid de Sofía Castro?

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Castro impactó a sus seguidores cuando reveló hace unos días que dio positivo a Covid-19.

La joven actriz preocupó a sus fans y seres queridos ante la noticia de que contrajo la enfermedad que ha puesto en jaque a todo el mundo. Pero quien se vio más afectada por esta noticia fue su madre, Angélica Rivera, quien experimentó toda clase de emociones al escuchar que su hija tenía coronavirus.

Sofía compartió esto a través del programa “En Casa con Telemundo”, donde relató cómo ha sobrellevado la enfermedad y cómo fue que reaccionó su mamá Angélica Rivera y su papá José Alberto “El Güero” Castro al enterarse de su diagnóstico.

Los dos se espantaron mucho, mis hermanas también. Mi mamá me confesó que después lloró porque obviamente pues te asustas, porque es una enfermedad que desgraciadamente está afectando a todo el mundo y no sabemos cómo controlarla al 100%", dijo Sofía Castro.

También compartió que, aunque no requirió ser hospitalizada, no significa que la haya pasado bien, pues tiene varios síntomas que le generan mucho malestar.

“Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada. Literal, he comido pura fruta, y puras semillas, legumbres, arroz, es lo único que me entra, nada de proteína animal he podido comer”, comentó.

“Me empezaron a doler muchísimo las articulaciones. Esa sensación de no poder respirar fue muy fea, y no sé el porqué, esos tres días fueron como esos síntomas: muchísimas náuseas, dolor de estómago, y el domingo, ya después de haber tenido como dos días con Covid, de haber salido positivo y demás, me quedé sin gusto y sin olfato. Y sigo sin ellos", continuó.

Afortunadamente su pareja, Pablo Bernot, no se contagió a pesar de que estuvieron juntos por algunos días.

“Pablo salió negativo, aún yo estando ya activa con los síntomas. Obviamente, estaba con él en Cuernavaca y me regresé por lo mismo. Le dije ‘me estoy sintiendo muy mal, a mí se me hace que tengo Covid, me voy a regresar'. Entonces me regresé, me fui a hacer la prueba al hospital, y efectivamente ese día que yo me despedí de él, que le abracé, que estuvimos todo el día juntos, pues yo ya estaba activa, positiva. Y no se contagió. Se hizo tres pruebas de hecho, y salió negativo, está muy cañón”, explicó.