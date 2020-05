''¿Cómo no te mueres?, maldita mujer podrida'', escribió Giovanni Medina a Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde continúa teniendo serios problemas con su ex pareja, Giovanni Medina, por lo que decidió dar a conocer un par de textos en los que él la agrede e insulta.

La cantante mantuvo una entrevista en línea con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘‘De Primera Mano’, donde cuenta muestra pruebas de la violencia emocional y mental de la que ha sido víctima todo este tiempo.

“Yo siempre trataba de buscar la manera de estar tranquilos, en paz, perdonaba, creía que las cosas iban a cambiar y al final del día iban empeorando”, señaló.

Después, el reportero mostró públicamente los textos entre Ninel y Giovanni en los que se lee claramente que el sujeto violentaba a Conde e incluso le desea la muerte.

“Te odio maldita, cómo no te mueres, maldita mujer podrida”, expresó Giovanni.

“Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás. Mitómana, mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”, se leía en otro mensaje más.

Cabe señalar que Ninel agregó que estuvo aguantando esas actitudes debido a que ella quería que su hijo creciera con su padre.

“Me apena mucho esto pero son situaciones que, en mi caso, como mujer aguanté , perdoné, cosa que no debe de ser ...cuando un hombre te habla así, te ofende, aunque te pida perdón, no van a cambiar. Esta situaciones las viví durante mucho tiempo”, afirmó.

“Y sí regresé por tratar darle una familia a Emmanuel, porque fui engañada, porque me decía que todo iba a cambiar y lo único que pasó fue que terminó engañando a la autoridad y robándome a Emmanuel de los brazos, por esto todo se exhibe y toda la verdad sale a luz, esta es la verdad, esta es la realidad, hay muchísimas cosas más tanto en audio como en video que, si es necesario, se tendrán que exhibir”, comentó.

Por si eso fuera poco, la famosa confesó que incluso llegó a presenciar violencia física por parte de Medina, además de sexual, pues él la obligaba a tener encuentros sexuales cuando ella no estaba del todo de acuerdo.

Indicó además que Medina está contactando a gente que de alguna manera estuvo relacionada con Ninel para que hablen mal de ella en público.